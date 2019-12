Facebook werkt aan een eigen besturingssysteem voor ar-brillen, zodat het minder afhankelijk hoeft te zijn van Google voor Android. Daarvoor heeft het onder meer mede-ontwikkelaar van Windows NT Mark Lucovsky aangenomen, die de leiding neemt in het ontwikkelen hiervan.

Vicepresident Andrew Bosworth zegt volgens Techcrunch dat hij 'in de toekomst' niet de concurrentie kan vertrouwen om genoeg plek te creëren voor de diensten van Facebook. Nu is het bedrijf namelijk afhankelijk van de diensten van bijvoorbeeld Google, op de huidige ar- en vr-brillen zou Facebook een gemodificeerde Android-versie gebruiken. Om die afhankelijkheid tegen te gaan, zou Facebook zelf een besturingssysteem willen ontwikkelen. De site heeft het specifiek over vr en ar, Facebook lijkt geen plannen te hebben voor een telefoonbesturingssysteem.

Het idee van dit nieuwe OS is volgens de nieuwssite dat Facebook meer vrijheid zou hebben om sociale interactie en privacy te kunnen integreren in de apparaten van het bedrijf. De focus zou vooralsnog liggen op wat er nodig is voor ar-brillen. Overigens houdt Facebook haar opties nog open; het bedrijf zou ook nog een partnerschap aan kunnen gaan met een ander bedrijf om een besturingssysteem te ontwikkelen.

Hardware moet volgens de site een belangrijk onderdeel worden van Facebook: op bijna 25 kilometer afstand van het hoofdkantoor wordt nu gewerkt aan een nieuw kantoor voor het ar- en vr-team van Facebook. In de tweede helft van volgend jaar moeten de eerste werknemers daar aan de slag gaan, uiteindelijk is er plek voor vierduizend werknemers. Op dit moment verkoopt Facebook hardware als de Portal TV en de vr-brillen van Oculus.