Facebook geeft gebruikers inzage in data over gebruik andere websites

Facebook geeft gebruikers de optie om in te zien welke informatie het sociale netwerk heeft over het gebruik van andere websites. Gebruikers kunnen die data ook meteen uit hun account verwijderen. Ze krijgen dan geen gepersonaliseerde advertenties meer te zien.

Facebook maakt de tool nu wereldwijd beschikbaar voor alle gebruikers. Het bedrijf introduceerde Off Facebook Activity in augustus vorig jaar, maar alleen voor gebruikers in Ierland, Spanje en Zuid-Korea. Met de tool kunnen gebruikers in een tabblad zien welke gegevens over activiteiten buiten Facebook om aan het Facebook-account zijn gekoppeld. Dat kunnen bijvoorbeeld bezochte websites zijn waarop een Vind-Ik-Leuk-knop met een tracker staat of waarbij met Facebook Login is ingelogd. Gebruikers kunnen die data niet alleen inzien, maar ook van hun account verwijderen. Dat betekent dat Facebook niet meer weet welke websites een gebruiker heeft bezocht, en dat het sociale netwerk op Facebook en Instagram geen gepersonaliseerde advertenties toont op basis van die data. De data blijft wel gewoon bij de websites zelf staan.

Facebook zegt in een blogpost dat het de nieuwe tool beschikbaar stelt vanwege de Internationale Dag van de Privacy, dinsdag. Om dezelfde reden gaat het bedrijf alle gebruikers een prompt tonen waarin ze worden opgeroepen hun privacyinstellingen te herzien. Ook rolt het bedrijf de nieuwe notificaties voor Facebook Logins verder uit. Daarbij krijgt een gebruiker een melding via e-mail en de app als hij inlogt via Facebook Login. Het bedrijf introduceerde de functie eerder deze maand als bèta.