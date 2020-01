Facebook: standaard e2e-versleuteling Messenger kan nog jaren duren

Volgens Facebook-programmeur Jon Millican moeten gebruikers in ieder geval de komende jaren nog geen standaard end-to-end-versleuteling verwachten bij Facebook Messenger. Dat beloofde Mark Zuckerberg een jaar geleden, maar hij noemde daarbij geen tijdpad.

De Facebook-ontwikkelaar deed de uitspraken bij de Real World Crypto Conference in New York. "We hebben het plan jaren voordat we het konden waarmaken, aangekondigd", stelt hij in een interview met Wired op de beurs. Hij wilde verder niet zeggen wanneer Facebook verwacht dat het project dan volbracht is. Dat schrijft Wired.

Facebook Messenger heeft al wel de mogelijkheid tot eind-tot-eindversleuteling, maar dit is nu nog een opt-in: gebruikers moeten aangeven dat ze meer privacy willen, waarna een Secret Conversation opgezet wordt. Die is dan versleuteld, maar gewone chatgesprekken niet.

Ondanks de aanwezigheid van de Secret Chats, is het volgens Millican alsnog een grote uitdaging om e2e-crypto standaard te maken. "We hebben op het moment meer vragen dan antwoorden", zei hij tijdens zijn presentatie. "E2e-versleuteling toevoegen aan een bestaand systeem is ongelofelijk uitdagend en daarbij moet alles opnieuw". Zijn presentatie benoemde dan ook voornamelijk meer uitdagingen dan oplossingen, aldus Wired.

Millican stelt dat de versleuteling van WhatsApp een ongelukkig voorbeeld is: niet alleen zou dat ook jaren geduurd hebben, maar WhatsApp was ten tijde van die wijziging een veel simpeler product dan Messenger nu is. Desalniettemin is niet iedereen overtuigd van de argumentatie van Facebook: een cryptograaf aan de Johns Hopkins-universiteit, die ook meehielp met de introductie van Secret Conversations, vindt dat Facebook blijkbaar niet genoeg van zijn grootste voorraad middelen erop heeft gezet als het nog jaren moet duren.

Mark Zuckerberg deed de belofte van e2e-versleuteling in maart van vorig jaar. Het is een onderdeel van de slag om zichzelf meer privacyvriendelijk neer te zetten na het aanbreken van het Cambridge Analyitca-schandaal.