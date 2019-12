Gebruik van WhatsApp bij gemeenten heeft weinig privacyrisico's

Burgers die met gemeenten communiceren via WhatsApp lopen weinig risico op privacyschending. Het risico dat ambtenaren onrechtmatig toegang krijgen tot persoonsgegevens van burgers is 'beperkt', blijkt uit een onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

De Informatiebeveiligingsdienst van de VNG deed een zogeheten data protection impact assessment of dpia naar het gebruik van WhatsApp bij gemeenten. Daaruit blijkt dat er weinig risico's zitten aan zakelijke WhatsApp-gesprekken tussen gemeenten en hun burgers. Zo zijn de risico's dat gemeenten gegevens van burgers kwijtraken of wijzigen 'verwaarloosbaar'. Wel is er een 'beperkt' risico dat ambtenaren onrechtmatig toegang krijgen tot persoonsgegevens. Dat kan in de ergste gevallen leiden tot identiteitsfraude, stigmatisering, en het ontvangen van reclame. In de dpia staat ook dat er dreigingen zijn waarbij malware via WhatsApp kan worden verstuurd, dat WhatsApp of moederbedrijf Facebook met een datalek te maken krijgt, of dat Amerikaanse overheidsorganisaties toegang vragen tot gegevens.

In de dpia schrijft de Informatiebeveiligingsdienst dat gemeenten wel duidelijke regels moeten opstellen over welke informatie wel en niet verstuurd mag worden via WhatsApp. "Gemeenten moeten niet meer gegevens opvragen dan noodzakelijk", staat in het impact assessment. De onderzoekers wijzen erop dat sommige burgers die regels niet zullen volgen en toch meer informatie sturen dan de bedoeling is. Dat is de reden dat het risico op misbruik 'beperkt' is, en niet 'verwaarloosbaar'.

Of de dpia nog relevant is is een andere vraag. Er is veel onduidelijkheid over het gebruiken van de particuliere versie van WhatsApp voor het onderhouden van klantcontact. Lang leek het erop dat dat vanaf begin december niet meer zou mogen, maar via tools van verschillende bedrijven kan dat nog steeds. Facebook wil dat eigenlijk niet, omdat het platform geen verantwoordelijkheid wil dragen voor problemen die op die manier ontstaan. Ook werkt Facebook aan een betaalde zakelijke variant van WhatsApp, maar hoe die er in de praktijk voor gemeenten uit ziet is niet bekend. Mede vanwege die onduidelijkheid stopt bijna 30 procent van de Nederlandse gemeenten met het gebruik van de app.