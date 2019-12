Rusland: test met afsluiten van internet was succesvol

Rusland heeft tijdens een test het internet in het land tijdelijk succesvol afgesloten van de buitenwereld. Het belangrijkste doel van de test was uitproberen of het nationale Russische internet kon functioneren zonder internationale systemen en processen.

Rusland heeft meerdere dagen het internet in het land afgesloten om te kijken of het zelfgebouwde RuNet goed zou blijven functioneren. Russische staatsmedia melden dat de test volgens autoriteiten een succes was. Tijdens de tests werden verschillende scenario's getest waarbij het volgens Rusland nodig zou zijn het internet af te sluiten en te vertrouwen op het eigen RuNet. Rusland is al jaren van plan een eigen internet te bouwen dat kan worden ingezet bij 'noodgevallen', al zeggen mensenrechtenorganisaties dat het intranet vooral bedoeld is om te spioneren op gebruikers en onwelvallig nieuws tegen te houden, zoals dat in China gebeurt met de 'Great Firewall'. Bij het RuNet wordt al het internetverkeer binnen Rusland zelf gerouteerd. In 2021 wil het land daarvoor een eigen domain name system hebben.

Russische autoriteiten maakten geen details bekend over hoe de internetblokkade technisch werkt. Wel zeggen zij dat er werd gekeken naar de 'integriteit en veiligheid' van het internet, de veiligheid van gebruikers op mobiele netwerken, en de mogelijkheid om verkeer te onderscheppen. Ook werd gekeken naar de risico's van IoT-apparaten, met name in industrieën zoals de energiesector waarbij verbonden apparaten mogelijk kunnen worden gehackt. Rusland zegt dat het ook goed heeft gekeken naar hoe autoriteiten samenwerken in 'noodgevallen' waarbij het internet moet worden afgesloten. "De scenario's die we hebben bestudeerd zijn niet geschikt voor alle bedreigingen die we ons kunnen voorstellen," zegt de onderminister van Communicatie van het land. "We blijven dit proces in de komende jaren onderzoeken."

Rusland wilde de test aanvankelijk al eerder dit jaar uitvoeren, maar dat werd door technologische obstakels uitgesteld. Het land tekende eerder dit jaar een wet waarmee de invoering van het soeverein internet definitief werd.