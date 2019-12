Reddit ontdekt georganiseerde Russische informatiecampagne voor beïnvloeding VK

Reddit heeft op zijn platform naar eigen zeggen een georganiseerde Russische operatie ontdekt, waarbij het doel het beïnvloeden van de Britse verkiezingen lijkt te zijn. Op de site verschenen documenten over de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Kortgeleden lekten documenten uit via Reddit over het Britse zorgstelsel en de onderhandelingen met de Verenigde Staten over toegang hiertoe. Daarop stelde het bedrijf achter de sociale-netwerksite een onderzoek in, waarbij tientallen accounts met links naar Rusland werden gevonden. Het gaat in totaal om 61 accounts, die inmiddels zijn geband. Het is overigens niet duidelijk of de uitgelekte documenten echt zijn of niet; zowel de Britse als de Amerikaanse overheid wilde dat niet bevestigen.

Alhoewel niet met zekerheid gezegd kan worden wie er achter de beïnvloedingscampagne zit, lijken de vingers te wijzen naar de Russische overheid. Dat komt vanwege de grootschaligheid van de operatie, en omdat de opzet en stijl vergelijkbaar is met een operatie op Facebook, genaamd Secondary Infektion.

Er komen geregeld berichten naar buiten over Russische beïnvloedingscampagnes. Onlangs beschuldigde Microsoft Russische staatshackers van het aanvallen van de systemen van antidopingautoriteiten. Facebook verwijderde een aantal trollennetwerken uit Rusland van zijn website.