Wet voor invoering soeverein internet treedt in werking in Rusland

In Rusland is vrijdag de wet voor de invoering van een onafhankelijk Russisch internet, Runet genoemd, ingegaan. Dit moet de werking van het Russische internet beschermen tegen dreigende invloeden van buitenaf.

De invoering van de wet vereist dat telecomaanbieders in Rusland speciale netwerkapparatuur installeren die is geleverd door Roskomnadzor, de telecomautoriteit van het land. Daarmee kan de Russische overheid de inhoud en route van het dataverkeer monitoren en aanpassen, controleren of toegang tot illegale inhoud geblokkeerd wordt, verkeer filteren en zelf toegang tot verboden sites ongedaan maken.

Verder staat in de wet dat jaarlijks oefeningen gehouden worden waarbij het Runet afgesloten wordt van de rest van het wereldwijde internet. Eigenaars van communicatienetwerken, internetbedrijven en andere relevante partijen moeten hieraan meewerken, stelt het Russische RBC. Volgens de site is de apparatuur voor deep packet inspection bij enkele telecombedrijven geïnstalleerd voor testdoeleinden.

Die tests zouden voor het einde van het jaar afgerond worden, waarna gekeken wordt wat de impact voor eindgebruikers was en of het blokkeren lukte zoals de bedoeling was. Daarna volgt een uitrol naar meer regio's. Op 21 januari 2021 moet Rusland over een nationaal domain name system beschikken, met een duplicaat van de lijst Russische domeinnamen en autonomous systems.

Op de plannen is kritiek van onder andere Human Rights Watch. Dat wijst op de toenemende grip van het Kremlin op internet en de risico's op verdere staatssurveillance. Ook in Rusland zelf is de komst van Runet punt van discussie. Het aan de staat gelieerde RIA Novosti haalt deskundigen aan die stellen dat Rusland hiermee een trend volgt van islandization van internet, waar andere staten ook mee bezig zijn. Een overheidsfunctionaris zegt dat het onvermijdelijk is dat de staat meer invloed op internet krijgt nu internet verweven is met de levens van huishoudens en bijvoorbeeld het licht en energie regelt.

Het kritischere Novaya Gazeta is van mening dat Rusland zich hiermee verder isoleert en dat naast ideologische ideeën op basis van hypothetische dreigingen ook winstbejag ten grondslag ligt aan de plannen voor Runet. "Het is duidelijk dat het Russische internet in zijn voormalige vorm stopt met bestaan. Van een terrein met relatieve vrijheid wordt het uiteindelijk een strijdveld tussen staatsbelangen en gezond verstand", schrijft de krant.