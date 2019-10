T-Mobile blijft internet via Duitsland routeren, toezichthouder bekijkt situatie

T-Mobile is niet van plan om de routering van internet via Duitsland terug te draaien. Wel zegt de provider dat er 'significante capaciteit' wordt toegevoegd aan specifieke routes. Toezichthouder ACM heeft klachten ontvangen en 'bekijkt de situatie'.

Søren Abildgaard, de ceo van T-Mobile Nederland, bevestigt op LinkedIn dat al het internetverkeer van de provider nu via DTAG verloopt, de exchange van het moederbedrijf Deutsche Telekom. Hij claimt dat de provider dit gedaan heeft om 'het netwerk te verbeteren' en zegt 'niet verwacht te hebben dat dit invloed zou hebben op klanten'.

De ceo zegt in zijn bericht dat de provider de capaciteit op specifieke routes significant gaat vergroten, om de netwerkkwaliteit te verbeteren. Wanneer het resultaat hiervan zichtbaar moet zijn is niet duidelijk; de ceo claimt dat het bedrijf 'niet zal stoppen tot het netwerk weer op het oude niveau is'.

T-Mobile-klanten ervaren sinds vrijdag problemen met hun verbinding. De latency is veel hoger dan gebruikelijk, er is veel packet loss en sommige klanten ervaren problemen met streamingdiensten of halen beloofde internetsnelheden niet op piekuren. De problemen begonnen nadat T-Mobile zijn internetverbindingen afkoppelde van de AMS-IX en al het verkeer via het Duitse DTAG liet lopen.

DTAG heeft ook capaciteit op de Amsterdamse AMS-IX, maar de capaciteit is beperkt tot 10Gbit/s en er geldt een closed peering policy. Bedrijven die deals hebben met DTAG kunnen via die verbinding peeren, maar als internetbedrijven of hosters zo'n deal niet hebben, gaat het internetverkeer via Duitsland.

T-Mobile claimt dat een klein aantal klanten problemen heeft. De aanpassingen treffen echter alle vaste internetaansluitingen van de provider, waardoor alle klanten ermee te maken hebben. Toezichthouder ACM zegt tegen de NOS dat er klachten zijn binnengekomen. De waakhond gaat de situatie bekijken, maar kan nog niet zeggen of er een officieel onderzoek wordt gestart.

Door het verkeer via zijn eigen exchange te laten lopen wil T-Mobile grote contentproviders als Netflix en Google overhalen om te betalen voor een overeenkomst voor rechtstreekse peering, schrijft Erik Bais, oprichter van zakelijke provider A2B. Volgens hem doen de andere grote Nederlandse providers zoals KPN en VodafoneZiggo dat ook.