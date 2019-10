Ubisoft komt met roadmap voor nodige verbeteringen aan Ghost Recon Breakpoint

Ubisoft heeft in een blogpost uiteengezet wat het in de komende maanden voor werk gaat verrichten aan Ghost Recon Breakpoint. De game werd bijzonder slecht ontvangen en leidde tot uitstellen aan andere Ubisoft-games en een lagere winstverwachting.

Ubisoft stelt dat het halverwege november met de eerstvolgende patch komt, die meerdere technische problemen moet verhelpen. Het gaat om bugs omtrent drones, het aanpassen van vuurmodi, problemen met nachtkijkers en notificaties over volbrachte missies. Eind november moet er nog een patch volgen met andere technische verbeteringen.

Verder moeten 'in de komende weken' aanpassingen aan de ingame-economie doorgevoerd worden om de ervaring 'comfortabeler' te maken. In recensies van onder andere Tweakers werd aandacht gegeven aan de potentiële schaduwzijde van hoe de Breakpoint-economie in elkaar steekt. Kort gezegd zijn velen kritisch over de vele microtransacties en 'pay2win'-achtige praktijken.

De ontwikkelaar en uitgever erkent dat spelers niet blij waren met de rol van de nieuwe survival-gamemechanica en het op niveau's gebaseerde loot-systeem. Ubisoft zegt de feedback hierover ter harte te nemen en werkt aan een 'radicalere en meer immersive versie van de game', maar komt niet met concrete plannen.

Aan ai-teammates, een functie die voor de release al aangekondigd was maar nog niet in de game zit, wordt nog gewerkt. Ubisoft geeft geen indicatie van wanneer dit af zal zijn. Verder wordt er gewerkt aan de introductie van raids en het Terminator Live Event. De raid komt in december en het live evenement daarna.

Afsluitend vraagt Ubisoft of spelers geduld willen hebben. "We weten dat sommigen van jullie al deze aanpassingen het liefst zo snel mogelijk zien, maar grote veranderingen vergen tijd om goed door te voeren."