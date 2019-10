Ubisoft stelt Watch Dogs Legion en meer games uit na flop Ghost Recon Breakpoint

Ubisoft heeft zijn winstverwachting flink naar beneden bijgesteld en stelt Watch Dogs Legion, Gods and Monsters en Rainbow Six Quarantine uit tot het volgende boekjaar. De uitgever doet dat vanwege het floppen van Ghost Recon Breakpoint.

In een toelichting bij de kwartaalcijfers meldt Ubisoft-ceo Yves Guillemot dat de twee recentste Triple A-games van de uitgever niet hebben gebracht wat werd gehoopt. Guillemot doelt daarmee op The Division 2 en Ghost Recon Breakpoint. Hij is met name kritisch over laatstgenoemde game, de verkopen van die game zijn volgens de directeur zeer teleurstellend.

Als gevolg daarvan stelt Ubisoft zijn belangrijkste komende games uit en worden de financiële verwachtingen voor het huidige boekjaar naar beneden bijgesteld. Ubisoft verwacht het boekjaar, dat in maart 2020 afloopt, af te sluiten met een omzet van 1,45 miljard euro en een operationele winst tussen de 20 en 50 miljoen euro. Eerder was de verwachting nog dat er een omzet van 2,2 miljard behaald zou worden, met een winst van 480 miljoen euro.

Guillemot stelt dat de kwaliteit van Ghost Recon Breakpoint goed leek te zijn op basis van previews getoond op de E3, Gamescom en na interne testen. Toen de game in oktober uitkwam werd hij echter zeer slecht ontvangen. Tweakers beoordeelde de game met een 5, mede omdat de game niet af leek te zijn door het gebrek aan ai-teamgenoten en veel bugs bevatte. Gebruikers geven de game op Metacritic gemiddeld een cijfer tussen de 2 en 3. Ubisoft noemt geen verkoopcijfers, maar geeft toe dat de verkopen zeer teleurstellend zijn.

Ubisoft zegt dat er meerdere redenen zijn voor het floppen van de game. Volgens Guillemot is het moelijk om in interesse te generen voor een opvolger van een zogenaamde live multiplayergame. Zowel Ghost Recon Breakpoint als The Division 2 vallen in die categorie. Het gaat om online games die geregeld updates krijgen en waar steeds nieuwe inhoud aan wordt toegevoegd. Met verdienmodellen als ingame-aankopen moeten dergelijke games gedurende hun levensduur geld op blijven leveren.

Guillemot zegt dat er meer tijd moet zitten tussen iteraties van dergelijke games. The Division 2 volgde zo'n drie jaar na het eerste deel en Ghost Recon Breakpoint kwam zo'n twee jaar na voorganger Ghost Recon Wildlands uit.

Ook zegt Guillemot dat Ghost Recon Breakpoint 'gameplayinnovaties' bevat die door een aanzienlijk deel van de spelers sterk zijn afgewezen. De ceo stelt dat dergelijke innovaties 'op een perfecte manier geïmplementeerd moeten worden voor een optimale ervaring'. Op welke veranderingen de topman doelt, is niet duidelijk. Veel gamers vallen over de microtransacties die in het spel zitten. Alle items in de game kunnen met echt geld aangeschaft worden, naast dat ze gewoon in de game te vinden zijn.

Ghost Recon Breakpoint heeft ook niet genoeg onderscheidende factoren, geeft Guillemot toe. De ceo claimt wel dat de game aangepakt zal worden en dat er wijzigingen komen die dit moeten verbeteren. Ubisoft blijft de game dan ook ondersteunen.

Het uitstel van de komende games is een direct gevolg van het mislukken van Ghost Recon Breakpoint, zegt Ubisoft. De uitgever stelt dat de nieuwe games allemaal veel potentie hebben, maar wil de ontwikkelteams nu meer tijd geven om de games te optimaliseren.

Watch Dogs Legions had eigenlijk op 6 maart 2020 uit moeten komen en de verschijningsdatum van Gods and Monsters was vastgezet op 25 februari 2020. Voor Rainbox Six Quarantine was nog geen datum genoemd, maar wel had Ubisoft gezegd dat de co-opshooter in 2020 uit zou komen. Nieuwe verschijningsdata noemt Ubisoft niet; de drie games zullen allemaal ergens in het volgende boekjaar uitkomen, dat gaat om de periode tussen april 2020 en maart 2021.

Door het uitstel hoopt Ubisoft in het volgende boekjaar weer meer geld te verdienen. De uitgever verwacht in het boekjaar 2020-21 een omzet van 2,6 miljard euro en een operationele winst van ongeveer 600 miljoen dollar.