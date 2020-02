Ubisoft neemt Duitse ontwikkelaar van smartphonegame Idle Miner Tycoon over

Uitgever Ubisoft neemt 75 procent van de aandelen van de Duitse studio Kolibri Games over. Die studio is met name bekend van zogenaamde idle-games voor smartphones, waaronder Idle Miner Tycoon. Dat spel zou 104 miljoen keer gedownload zijn.

In een persbericht zegt Ubisoft dat het zijn 'portfolio van idle-games' wil uitbreiden met de overname. Kolibri is volgens de uitgever een van de leiders in dat segment. De bekendste game van de Duitse studio is Idle Miner Tycoon. Dat spel bestaat sinds 2016 en is beschikbaar voor Android en iOS. Een team van zo'n 100 man werkt aan de game. Sinds de release zijn er 160 updates uitgebracht.

Ubisoft en Kolibri Games maken niet bekend welk bedrag er met de overname is gemoeid. De overname is op 31 januari afgerond. Bij de deal is vastgelegd dat Ubisoft de mogelijkheid heeft om in de komende vier jaren ook de resterende 25 procent van de aandelen in handen te krijgen.

Het Duitse Kolibri Games is zo'n drie jaar oud. De studio heette aanvankelijk Fluffy Fairy Games, maar de naam werd eind 2018 gewijzigd. Ook Idle Factory Tycoon is gemaakt door de studio. Dat spel is eveneens beschikbaar voor Android en iOS.