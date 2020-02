Nintendo geeft smartphonegame Fire Emblem Heroes maandabonnement

Nintendo voegt een optioneel maandabonnement toe aan zijn smartphonegame Fire Emblem Heroes. De zogenaamde Feh Pass is vanaf woensdag beschikbaar en kost 9,49 dollar per maand. Fire Emblem Heroes is al Nintendo's meest opbrengende smartphonegame.

Gebruikers die het abonnement afnemen krijgen iedere maand twee Resplendent Heroes, personages met een aangepast uiterlijk en aangepaste stemmen. Deze heroes hebben ook een stat boost van +2. Gamers met een Feh Pass krijgen ook toegang tot quests waarin waardevolle items te vinden zijn. Ook geeft het abonnement toegang tot Re-Act, een perk waarmee spelers terug kunnen keren naar de start van een beurt.

Fire Emblem Heroes is volgens analisten van SensorTower de smartphonegame waar Nintendo verreweg het meeste geld aan verdiend. Sinds de release begin 2017 zou Nintendo 656 miljoen dollar hebben binnengehaald via in-gameaankopen. Eerder voorzag Nintendo zijn smartphonegames Animal Crossing: Pocket Camp en Mario Kart Tour al van betaalde maandabonnementen.

Nintendo maakt het nieuws bekend in een uitgebreide YouTube-video over vernieuwingen in het spel. Het abonnement kost 9,49 dollar per maand, de europrijs is nog niet bekend. Vanaf 5 februari kunnen spelers zich inschrijven.