Analyse: Nintendo verdiende miljard dollar aan mobiele games

Nintendo heeft tot nu toe een miljard dollar verdiend aan mobiele games, zo heeft SensorTower becijferd. Daarbij gaat het om inkomsten uit de App Store van Apple en Play Store van Google. De game die het meeste opbracht is Fire Emblem Heroes.

Bijna tweederde van het geld komt van Fire Emblem Heroes, claimt SensorTower. Het bedrijf houdt statistieken bij over downloads en in-app aankopen door data die het krijgt van partners te combineren met signalen als toplijstjes in de App Store en Play Store.

De Mario-games die Nintendo tot nu toe uitbracht, Super Mario Run en Mario Kart Tour, leverden veel minder op; respectievelijk 86 en 76 miljoen dollar, zo schat SensorTower in. Nintendo bracht eind 2016 met Super Mario Run zijn eerste mobiele game uit. Het verdient geld met in-app aankopen. Bij Mario Run gaat dat om een eenmalige licentie van tien euro, bij Mario Kart Tour is dat een abonnement van vijf euro per maand.