Nintendo voegt landschapsmodus toe aan Mario Kart Tour

De mobiele Mario Kart Tour-game voor iOS en Android is voortaan ook in landschapsmodus te spelen. Tot nu toe was het alleen mogelijk om verticaal in portretmodus te racen, maar een nieuwe update verandert dat. Ook is er een nieuwe button-lay-out.

Nintendo zegt dat de update voor Mario kart Tour dinsdag te downloaden is. In de update is het mogelijk het scherm te draaien en in landschapsmodus te spelen. Spelen in portretmodus, wat tot nu toe de enige optie was, blijft alsnog mogelijk.

Met de update wordt ook de lay-out van de knoppen veranderd. Het sturen gaat dan bijvoorbeeld niet meer met een knop in het midden van het scherm, maar linksonder. Het werpen van items gaat in landschapsmodus via een knop rechtsboven in het scherm. Nintendo voegde in maart ook al de multiplayer-optie voor de game toe, waar vanaf de release vorig jaar al naar werd gehint.