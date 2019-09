Mario Kart Tour heeft meer dan 20 miljoen downloads na eerste dag

De game Mario Kart Tour zou in de eerste 24 uur na de release meer dan 20 miljoen keer gedownload zijn. Dat maakt het verreweg de populairste mobiele game van Nintendo. De game werd vorige week uitgebracht na een bètaperiode.

De gegevens zijn niet door Nintendo zelf bekendgemaakt, maar marktonderzoeker Sensor Tower heeft cijfers van de downloads via de App Store van Apple en de Play Store van Google. Daaruit blijkt dat er meer dan 20 miljoen downloads zijn genoteerd. Dat is aanzienlijk meer dan de 7 miljoen die Super Mario Run had na de eerste dag; deze titel was tot nu toe de meest populaire mobiele game van Nintendo.

Daarnaast stelt Sensor Tower dat spelers in de eerste 24 uur ongeveer een miljoen dollar aan het spel hebben uitgegeven. Dat is minder dan andere Nintendo-games, aldus de marktonderzoeker.

Mario Kart Tour was dit jaar al geruime tijd beschikbaar als bèta, en kwam afgelopen week uit als gratis speelbare game. Daarbij zijn er overigens ook verscheidene mogelijkheden om geld uit te geven, onder meer via een betaald abonnement waarvoor 5,49 euro per maand neergeteld moet worden.