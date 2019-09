Teardown bevestigt 3GB ram en 8827mAh-accu in nieuwe 10,2"-iPad

Een teardown van iFixit heeft bevestigd dat de recent door Apple uitgebrachte iPad 3GB ram aan boord heeft, en dat is 1GB ram meer dan het vorige model. De accu heeft juist geen extra capaciteit gekregen van Apple.

Dat de nieuwe iPad geen extra accucapaciteit heeft ten opzichte van zijn voorganger is opvallend, omdat de accuduur beter zou moeten zijn bij een groter scherm. Maar iFixit laat zien dat de capaciteit van de accu 8827mAh bedraagt, en dat is hetzelfde als bij het vorige model. Omdat Apple een betere accuduur claimt, heeft het dus waarschijnlijk het stroomverbruik geoptimaliseerd.

Daarnaast laat iFixit zien dat de nieuwe iPad 3GB aan ram aan boord heeft. Dat is meer dan het voorgaande model, die het met 2GB moet doen. Apple had hierover niets bekendgemaakt, al werd er al wel vermoed dat het bedrijf uit Cupertino 3GB had ingebouwd.

Apple kondigde de nieuwe iPad eerder deze maand aan. Daarbij maakte het ook bekend dat het iOS voor de iPad voortaan iPadOS gaat noemen. Naast de 1GB aan extra ram is het grotere scherm van 10,2" de grootste vernieuwing. Het vorige model had namelijk een 9,7"-scherm. Ook heeft de nieuwe iPad ondersteuning voor de Smart Connector.