Apple brengt 10,2"-iPad uit als vervanger voor 9,7"-instapmodel

Apple geeft zijn instapmodel iPad een upgrade. Het nieuwe model heeft een groter 10,2"-scherm, maar behoud de A10 Fusion-soc die ook in de 9,7"-iPad zit. Er is ondersteuning voor de Apple Pencil en het is mogelijk om een toetsenbord aan te sluiten via de Smart Connector.

Apple brengt de vernieuwde iPad in de VS eind september uit voor 329 dollar. Daarmee is de prijs gelijk aan het huidige instapmodel, dat in Nederland vorig jaar uitkwam voor 359 euro. Naast het grotere scherm is Smart Connector nieuw. Die aansluiting zit bijvoorbeeld ook op de iPad Air en iPad mini uit 2019 en kan gebruikt worden om een extern toetsenbord aan te sluiten.

Net als de 9,7"-versie van de iPad heeft het nieuwe 10,2"-model nog vrij grote schermranden. Aan de zijkant zit een sensor voor Touch ID. De hardware is vermoedelijk niet gewijzigd. Apple spreekt van dezelfde A10 Fusion-soc, een quadcore met twee snelle cores en twee zuinige cores, die ook in de 9,7"-versie van de iPad zit. Volgens Apple is de behuizing van gerecycled aluminium gemaakt.

Samen met de nieuwe iPad verschijnt iPadOS 13. De vernieuwde software bevat onder andere de mogelijkheid om het virtuele toetsenbord los te maken en te verkleinen, om zo meer ruimte te maken voor het weergeven van apps. Kopers van de iPad krijgen een jaar gratis toegang tot Apple TV+.