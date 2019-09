Apple kondigt Watch Series 5 met always-on-scherm aan

Apple heeft dinsdag een nieuwe generatie van zijn Apple Watch aangekondigd. De Watch Series 5 heeft een scherm dat altijd aan staat zonder dat dit een negatieve invloed op de accuduur zou hebben. Ook is watchOS 6 verschenen.

Het scherm van de Watch Series 5 maakt gebruik van een zuinig ltpo-backpaneel voor het oledscherm. Ltpo staat voor low-temperature polycrystalline oxide. Met name bij werking op lage frequenties zou dit paneel energiezuiniger zijn dan de ltps-tft -panelen die Apple tot nu toe gebruikte en de frequentie van het paneel van het nieuwe model zou zo laag als 1Hz kunnen gaan. Volgens Apple blijft de accuduur mede daarom op maximaal 18 uur, net als de opgegeven accuduur van de Watch Series 4. Het scherm kan dimmen en de helderheid weer verhogen door de pols te kantelen.

Nieuw aan de vijfde generatie is verder een ingebouwd kompas, terwijl 4g-modellen ondersteuning krijgen voor international emergency calling, oftewel het kunnen oproepen van hulpdiensten in nood in meer dan 150 landen door de zijknop ingedrukt te houden. De hardware van de wearable is verder ongewijzigd. Zo heeft het oledscherm nog steeds 368 x 448 pixels en is de S5 de soc. Het uiterlijk van de wearable is eveneens ongewijzigd maar Apple voegt modellen met een behuizing van titanium en keramiek toe, naast nieuwe kleuren. Apple bracht overigens in 2016 al een keramische Watch uit, maar het bedrijf schrapte die versie een jaar geleden.

De verkoop van de gps-versies van de Apple Watch Series 5 begint 20 september in 41 landen, terwijl de 4g-versies in 22 landen beschikbaar komen. De startprijs van de gps-versie is 449 euro, die van de 4g-versie 549 euro. Apple blijft de Watch Series 3 in zijn assortiment houden. De startprijs daarvan is verlaagd van 299 euro naar 229 euro voor de gps-versie en 329 euro voor de 4g-variant. Apple Nederland noemt europrijzen voor de 4g-modellen in zijn persbericht maar in het overzicht op de Nederlandstalige productpagina's staan de cellular-versies niet.

De release valt samen met het uitbrengen van de uiteindelijke versie van watchOS 6. Deze versie van het besturingssysteem, die sinds juni voor ontwikkelaars als bèta beschikbaar was, voegt enkele nieuwe eigenschappen toe. De belangrijkste is wellicht de komst van de App Store naar de smartwatch. Hierdoor kunnen gebruikers direct apps downloaden uit de softwarewinkel. Daarnaast zijn de standaard-apps Rekenmachine, Audioboeken en Dictafoon aanwezig in het OS.

WatchOS 6 brengt verder nieuwe wijzerplaten en widgets en gebruikers kunnen voortaan via andere apps dan Apple Music audio streamen. De app Activity Trends geeft de gebruiker inzicht in trends op het gebied van sport en beweging en de Noise-app meet via de microfoon omgevingsgeluid om bijvoorbeeld gehoorschade te voorkomen. Tenslotte is er Cyclus, waarmee vrouwen hun menstruatiecyclus kunnen bijhouden.

WatchOS 6 verschijnt op 19 september voor de Series 3 en latere versies en later deze herfst voor de Watch Series 1 en 2.