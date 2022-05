Gerucht: Apple Watch Series 7 krijgt functie om bloedsuikerwaarden te meten

Apple komt dit jaar naar verluidt met een Apple Watch Series 7, die een sensor zou krijgen die glucosewaarden in bloed kan opmeten. Dat stelt het Zuid-Koreaanse ETnews. Ook het volgende Samsung Galaxy Watch-horloge zou een dergelijke functie krijgen.

Apple en Samsung zouden hun respectievelijke smartwatches met bloedglucosemeter dit jaar nog op de markt brengen, zo schrijft ETnews. Samsung zou zijn komende horloge in de tweede helft van dit jaar onthullen, tijdens een Galaxy Unpacked-evenement. De naam van dat horloge is nog niet definitief. De smartwatch zou verkocht worden als Galaxy Watch 4 of Galaxy Watch 3 Active, zo stelt ETnews. Over de releaseperiode van de Apple Watch Series 7 wordt niet gerept, maar voorgaande modellen werden steevast in september aangekondigd, met uitzondering van het origineel uit 2015.

Volgens ETnews heeft Apple inmiddels verschillende patenten rond de functie voor bloedglucosemonitoring in handen en zou het bedrijf zich momenteel richten op het waarborgen van betrouwbaarheid en stabiliteit van de functie, voordat deze dit jaar op de markt wordt gebracht. Het zou gaan om een optische sensor die bovenop de pols wordt geplaatst. De functie behoeft geen prik of implantaat, zo stelt het Zuid-Koreaanse nieuwsmedium. Samsung publiceerde in 2020 al resultaten van een onderzoek naar niet-invasieve bloedsuikermetingen, in samenwerking met MIT-wetenschappers.

Er gaan al langer geruchten rond dat Apple aan een sensor zou werken die glucosewaarden in bloed kan opmeten. De Amerikaanse tv-zender CNBC stelde in 2017 al dat Apple hiervoor samenwerkt met experts. De afgelopen jaren heeft het Amerikaanse techbedrijf al verschillende gezondheidsfuncties toegevoegd aan zijn smartwatches. Zo kreeg de meest recente Apple Watch 6 een bloedzuurstofmeter, in de vorm van een optische sensor. Een bloedglucosemeter zou onder andere van pas komen voor mensen met diabetes, die momenteel hun bloedsuikerspiegel moeten opmeten met een prik in een vinger of een implantaat.