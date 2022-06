Gerucht: Apple werkt aan magnetische externe accu voor iPhone 12

Apple werkt volgens een gerucht aan een externe accu voor iPhones die met magneten bevestigd kan worden aan de achterkant. Via draadloos laden kan de accu een gekoppelde iPhone 12 opladen. Het accessoire zou in de komende maanden uit moeten komen.

Apple werkt volgens Mark Gurman van Bloomberg al minimaal een jaar aan het accessoire en is het de bedoeling van Apple om de accu in de maanden na de release van de iPhone 12-serie uit te brengen. Die iPhones kwamen in oktober vorig jaar uit. Gurman staat bekend om zijn goede bronnen binnen Apple.

Het accessoire zou gebruikmaken van het MagSafe-systeem, dat al gebruikt wordt in de iPhone 12-serie voor het koppelen van accessoires zoals hoesjes. Er zijn prototypes van de accu in omloop met een behuizing van wit rubber, zeggen anonieme bronnen tegen Bloomberg. In een bètaversie van iOS 14.5 zijn ook al vage verwijzingen gevonden naar een externe accu.

Uit interne tests van Apple zou gebleken zijn dat de magnetische verbinding stevig genoeg is om de accu op zijn plek te houden tijdens gebruik. De ontwikkeling van het accessoire zou vertraagd zijn door problemen met de software. Zo zouden iPhones onterecht aangeven dat de accu oververhit raakt.

Vanwege dergelijke problemen, kan het ook zo zijn dat Apple het product uitstelt of helemaal niet uitbrengt, suggereert Bloomberg. Dat gebeurde ook met de AirPower, een draadloze lader die in 2017 werd aangekondigd. In 2019 annuleerde Apple dat accessoire. Apple heeft niet gereageerd op de nieuwe geruchten.

Apple zou intern ook gediscussieerd hebben over het doel om apparaten zoals de Apple Watch, AirPods en iPhones elkaar draadloos op te laten laden. De komst van zo'n functie op korte termijn is volgens Bloomberg onwaarschijnlijk.