Aankondiging van World of Warcraft: Burning Crusade Classic is uitgelekt

Blizzard brengt dit jaar Burning Crusade Classic uit, een heruitgave van de eerste WoW-uitbreidingscampagne uit 2007. Dat blijkt uit een uitgelekt persbericht. World of Warcraft: Burning Crusade Classic wordt in delen uitgebracht.

World of Warcraft Classic krijgt een nieuwe campagne: The Burning Crusade Classic. Dat staat in een persbericht dat is uitgelekt. Vermoedelijk maakt Blizzard het nieuws dit weekend tijdens BlizzCon officieel bekend. ArsTechnica schrijft dat leden van de WoW-Redditcommunity het persbericht ontdekten op de servers van Blizzard, inclusief officiële afbeeldingen en beschrijving wat er komen gaat.

De campagne verwijst terug naar de eerste uitbreiding van WoW uit 2007 en speelt zich af in Outland. WoW Classic-spelers kunnen zelf kiezen of ze met hun personages verder willen in The Burning Crusade, of dat ze de vanilla versie blijven spelen.

In de nieuwe campagne worden heroes naar Outland gestuurd om de invasie van de Burning Legion te verhinderen. Ze kunnen spelen als Blood Elfs of Draenei. Ook brengt Burning Crusade Classic oude features terug zoals het Arena PvP-systeem, jewelcrafting en vliegende mounts. Spelers kunnen hun personage waar zij nu mee spelen in WoW Classic meenemen naar officiële Blizzard-servers van Burning Crusade Classic. Ze kunnen ook blijven spelen op nieuwe Classic Era-servers, die de vanilla game-ervaring blijven bieden.

In het persbericht staat dat de campagne over 2021 uitgesmeerd wordt en in delen wordt uitgebracht. Betaalde abonnees van World of Warcraft kunnen de nieuwe campagne zonder extra kosten, en zoals Blizzard zegt 'op eigen tempo', spelen.