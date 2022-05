Blizzard rekent 35 dollar voor personageklonen WoW: The Burning Crusade Classic

Blizzard maakt bekend dat World of Warcraft: The Burning Crusade Classic op 1 juni 2021 verschijnt. Wie klonen van zijn personage in zowel Classic als The Burning Crusade Classic wil activeren, betaalt 35 dollar.

Blizzard legt uit dat op 18 mei een pre-patch voor de Burning Crusade Classic-uitbreiding verschijnt. Spelers die Battle.net opstarten moeten dan een keuze maken of ze verder willen met Burning Crusade Classic of WoW Classic. Wie voor de nieuwe uitbreiding kiest, blijft op de Blizzard Progression Servers en krijgt toegang tot nieuwe functionaliteit, de hogere level cap van 70, de Blood Elves en Draenei en betere matchmaking in de Arena-modus.

Wie bij Classic wil blijven, gaat over naar de Classic Era-servers, zonder uitbreiding, blijft level cap 60 houden en World of Warcraft zoals het oorspronkelijk verscheen. Blizzard biedt ook de optie om personages te klonen zodat die in zowel WoW Classic als The Burning Crusade Classic te spelen zijn. Blizzard maakt dan een snapshot van een personage zoals die vlak voor de introductie van de pre-patch was, inclusief items in de inventory en vriendenlijst. Deactivatie van een kloon is niet mogelijk.

Wie klonen in beide versies van het spel wil activeren, moet hiervoor betalen. World of Warcraft Classic en World of Warcraft: The Burning Crusade Classic zijn beide onderdeel van een betaald abonnement. Blizzard rekent daar bovenop dus 35 dollar aan gebruikers met klonen in beide games, tot onvrede van sommige gebruikers, die op onder andere Reddit klagen over de hoogte van het bedrag.

Blizzard kondigde The Burning Crusade Classic in februari aan. World of Warcraft zelf verscheen in 2004 op de markt, The Burning Crusade in 2007. Blizzard bracht in 2019 de Classic-variant van de game op de markt voor spelers die de mmo in oorspronkelijke vorm wilde spelen.