Gerucht: Microsoft heeft ontwikkeling Windows 10X in de ijskast gezet

Microsoft heeft naar verluidt de ontwikkeling van Windows 10X gestaakt. Niet bekend is of en zo ja wanneer het bedrijf deze weer oppakt, maar volgens de geruchten zou de release in ieder geval niet meer dit jaar gebeuren.

Het gerucht is afkomstig van Brad Sams van Petri, die vaker Microsoft-nieuws naar buiten brengt, en wordt bevestigd door Zac Bowden van Windows Central. Volgens Sams verschijnt Windows 10X niet dit jaar en zoals het OS er momenteel uitziet, zal het waarschijnlijk nooit uitkomen. Of en zo ja in welke vorm Windows 10X dan wel een toekomst heeft, meldt hij niet. Microsoft zou in ieder geval de focus op Windows 10 hebben en de ontwikkeling van 10X in de ijskast gezet hebben, zo claimt hij vernomen te hebben van bronnen die bekend zijn met Microsofts plannen.

Volgens Windows Central is Microsoft in februari gestopt met het aanbieden van interne selfhostbuilds van Windows 10X voor Surface-apparaten en zijn de images verwijderd van de interne portal. Microsoft zou zich richten op de ontwikkeling van onder andere visuele wijzigingen en interfaceverbeteringen voor Windows 10, waar het onder de codenaam Sun Valley aan werkt. Die moeten bij de featurerelease van de herfst verschijnen en enkele wijzigingen komen voort uit Windows 10X. Microsoft maakte recent bekend dat er 1,3 miljard activaties zijn voor Windows 10 en mede met grote wijzigingen op komst voor dat OS zou er weinig reden meer zijn om veel moeite te steken in Windows 10X.

Microsoft kondigde Windows 10X in 2019 aan als lichtgewicht OS voor apparaten met twee schermen. Een jaar geleden maakte het bedrijf bekend dat het zich met 10X in eerste instantie toch op apparaten met een enkel scherm zou richten en dat apparaten met twee schermen later zouden volgen, zonder een verschijningsdatum te noemen.