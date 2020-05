Microsoft bevestigt komst Windows 10X naar laptops met enkel scherm

Microsoft zal zijn aankomende besturingssysteem, Windows 10X, ook uitbrengen op apparaten met een enkel scherm. Tegelijkertijd stelt het bedrijf dat het zijn Windows 10X-apparaten met twee schermen voor onbepaalde tijd uit. Hiermee bevestigt het bedrijf eerdere geruchten.

Panos Panay, chief product officer voor Windows, meldt in een blogpost dat Windows 10X ook op laptops met een enkel scherm komt. Dit besturingssysteem was van origine bedoeld voor laptops en andere apparaten met twee schermen. Microsoft schrijft nu dat 'de wereld op dit moment een compleet andere plek is' dan in oktober, toen het techbedrijf het OS aankondigde. "Gebruikers maken meer dan ooit gebruik van de cloud en we geloven dat de tijd rijp is om op een andere manier in deze versnelling te leunen."

Microsoft zegt het bedrijf apparaten met een enkel scherm hierom voorrang zal geven bij de uitrol van zijn aankomende OS. Het is onduidelijk wanneer de eerste apparaten met het besturingssysteem uit zullen komen. Ook wordt niet gerept over een releasedatum voor Windows 10X-apparaten met twee schermen, zoals de Surface Neo. Het bedrijf zegt dat het 'blijft zoeken naar het juiste moment', in samenwerking met zijn oem-partners. Vorige maand gingen er al geruchten rond dat Microsoft van plan was om de Surface Neo uit te stellen naar 2021, en Windows 10X zou uitbrengen op laptops met enkele schermen.

Het bedrijf zegt verder dat het deze maand zal beginnen met het uitrollen van de May 2020-update voor Windows 10. Deze update brengt onder andere wijzigingen aan de Cortana-assistent, de zoekfunctie, het Windows-subsysteem voor Linux, het taakbeheer, Windows Sandbox en het kladblok met zich mee. Ook introduceert de update een verbeterde manier om verbinding te maken met bluetooth-apparaten.