Nvidia neemt netwerkbedrijf Cumulus Networks over voor onbekend bedrag

Nvidia heeft netwerkbedrijf Cumulus Networks overgenomen. Dit bedrijf maakt onder andere opensource software voor netwerkapparatuur, waaronder een besturingssysteem voor netwerkswitches. De twee bedrijven maken niet bekend hoeveel Nvidia heeft betaald.

Nvidia en Cumulus maken de overname bekend in een blogpost. Het netwerkbedrijf ondersteunt volgens Nvidia 'ruim 100' hardwareplatforms met zijn software, waaronder een Linux-distributie voor netwerkswitches valt. Met Cumulus Express levert het bedrijf ook eigen hardware in de vorm van een netwerkswitch die snelheden tot 100Gbit/s ondersteunt, schrijft TechCrunch.

Het is niet de eerste keer dat Nvidia een netwerkbedrijf overneemt. In 2019 nam het bedrijf Mellanox over voor 6,9 miljard dollar. Die overname werd eind april, ongeveer een week voor de publicatie van dit artikel, officieel afgerond. Cumulus en Mellanox deden voorheen al zaken met elkaar. Amit Katz, vice-president van ethernet switches bij Mellanox, schrijft in de blogpost dat het bedrijf voor het eerst samenwerkte met Cumulus in 2013. De twee bedrijven gingen in maart 2016 een officiële partnerschap aan. Zo worden Mellanox Spectrum-switches momenteel al geleverd met Cumulus Linux.

Met de overname van Cumulus kan Nvidia naar eigen zeggen producten leveren om de complete netwerkmarkt, van 'chips en systemen tot software'. Het bedrijf is hier overigens al actief in: de datacenter-tak van Nvidia haalde het afgelopen kwartaal een omzet van 968 miljoen dollar, terwijl de omzet uit gamingproducten 1,49 miljard dollar bedroeg.