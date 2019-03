Nvidia neemt Mellanox over voor 6,9 miljard dollar - update

Nvidia heeft volgens geruchten het Amerikaanse bedrijf Mellanox Technologies, fabrikant van InfiniBand- en ethernetnetwerkapparatuur, overgenomen. Naar verluidt heeft Nvidia hoger geboden dan Intel.

Het overnamebedrag zou 7 miljard dollar bedragen. Daarmee zou het om de grootste overname in de geschiedenis van Nvidia gaan. Het gerucht is afkomstig van Reuters, dat zich op een bron baseert die claimt bekend te zijn met de plannen. Nvidia en Mellanox zouden de overname maandag bekend kunnen maken.

Mellanox Technologies is een bedrijf dat adapters, switches en chips voor InfiniBand- en ethernet-netwerkapparatuur maakt. De producten van het bedrijf worden gebruikt voor supercomputers, datacenters, enterpriseservers en opslagproducten. De InfiniBand-interconnect van Mellanox wordt onder andere gebruikt voor Nvidia's GPUDirect, voor directe toegang tot gpu-geheugen in bijvoorbeeld clusters.

De datacenterdivisie van Nvidia is in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden voor Nvidia. In het afgelopen kwartaal haalde het bedrijf 679 miljoen dollar uit zijn datacenterproducten, zoals de Tesla-accelerators. Gaming is nog steeds Nvidia's grootste onderdeel. Die divisie behaalde een omzet van 954 miljoen dollar, maar Nvidia wil er minder afhankelijk van worden.

Intel heeft sinds 2015 zijn eigen Omni-path-interconnects om met Mellanox te concurreren, maar die technologie lijkt moeite te hebben voet aan de grond te krijgen. Niet bekend is hoeveel Intel geboden zou hebben op Mellanox.

Update, 12:51: Nvidia heeft bekendgemaakt dat het Mellanox overneemt voor 6,9 miljard dollar. De titel van het artikel is daarop aangepast.