Extensie brengt Chromecast-mogelijkheden naar Firefox

Een ontwikkelaar heeft een experimentele versie gemaakt van een browserextensie voor Firefox waarmee Chromecast-functionaliteit wordt geïntroduceerd. Google biedt zelf geen officiële Cast-ondersteuning voor de Mozilla-browser.

De software heet Fx_cast, en er kan een experimentele versie worden binnengehaald via Github. Momenteel is bètaversie 2 beschikbaar, waarvoor onder andere een Windows-installer aanwezig is. Waarschijnlijk komen er in de nabije toekomst nog nieuwe versies uit met verbeteringen. Volgens Ghacks, die een vroegere versie heeft uitgeprobeerd, is de bèta al behoorlijk functioneel en worden er verscheidene instellingen geboden.

Vooralsnog was er geen mogelijkheid om content binnen de Firefox-browser te casten, omdat Google geen ondersteuning hiervoor biedt. Fx_cast is dan ook niet van Google zelf, maar is gemaakt door ontwikkelaar Matt Hensman.