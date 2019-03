Patent toont design gamecontroller van Google

Een patent dat door Google is aangevraagd toont een gamecontroller, die het bedrijf mogelijk wil gaan gebruiken voor zijn nog uit te brengen gamestreamingdienst. De patentaanvraag toont onder andere hoe de controller er mogelijk uit komt te zien.

De patentaanvraag is online gezet door het Amerikaanse patentenbureau USPTO, en is in oktober vorig jaar ingediend door twee Google-medewerkers. De beschreven technologie in het patent gaat over notificaties voor het activeren van een game via de controller, maar voornamelijk interessant zijn de afbeeldingen die bij de aanvraag horen; er zijn namelijk een aantal schetsen bijgevoegd die de hardware zelf tonen.

Mogelijk bieden de afbeeldingen een eerste inzicht in een gamecontroller van Google. Het design wijkt verder weinig af van gangbare gamecontrollers voor bijvoorbeeld PlayStation of Xbox. Een van de meest opvallende zaken is dat er een knop aanwezig lijkt te zijn voor spraakbediening of -input.

Er gingen al eerder geruchten dat Google werkt aan een eigen gamestreamingdienst, die het mogelijk nog deze maand aankondigt. Dan zou mogelijk ook de gamecontroller getoond kunnen worden, al is bij patentaanvragen nooit zeker of de getoonde technologie ook in de praktijk wordt gebracht.