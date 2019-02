Gerucht: Google gaat komende maand gameconsole presenteren

Google is van plan om volgende maand tijdens zijn presentatie op de Game Developers Conference in San Francisco een gameconsole te presenteren, samen met een door Google ontwikkelde controller om te kunnen gamen.

De console en controller werken met Googles streamingdienst voor games, claimt 9to5Google. De site heeft verder geen details over hoe de hardware eruit zou zien. Google heeft de streamingdienst voor games met de naam Stream afgelopen maanden getest. Die test eindigde in januari.

Het was al bekend dat Google een presentatie houdt op GDC. Daarbij was het ook al duidelijk dat het te maken zou hebben met Stream. Eerder gingen ook al geruchten over hardware van Google voor het spelen van games. Die zou er eerst uit hebben gezien als een Chromecast, maar die zou nu de vorm van een traditionelere gameconsole hebben.

Ook Microsoft werkt aan een streamingdienst voor games. Dat doet het bedrijf onder de werktitel Project xCloud en het gebruikt daarvoor bladeservers met Xbox One-hardware. Naar verluidt werkt ook Amazon aan een soortgelijke dienst. In 2014 kocht Amazon al Twitch. De Google-aankondiging op GDC kwam ook ter sprake tijdens de Tweakers Podcast van deze week.