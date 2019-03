"Microsoft wil Xbox Game Pass naar 'elk gameapparaat' brengen"

Microsoft wil gameabonnement Xbox Game Pass naar 'ieder apparaat waar iemand op wil spelen' brengen. Dat zegt Phil Spencer, topman van de Xbox-divisie. Zo kunnen gebruikers de games spelen zonder dat ze een Xbox of pc hoeven te hebben.

Dat zegt Spencer in een interview met Geekwire. Uiteindelijk is volgens Geekwire het doel dat mensen niet alleen Microsoft-spellen kunnen spelen op Xbox-consoles en Windows-pc's, maar ook op smartphones en tablets. Later zouden de spellen zelfs op concurrerende consoles te spelen moeten zijn.

Daardoor zou een argument kunnen wegvallen om te kiezen voor de Microsoft-consoles. Spellen die alleen voor één platform uitkomen, kunnen een doorslaggevende reden zijn om voor een bepaalde console te kiezen. Toch maakt Spencer zich daar geen zorgen over.

"Consoles is niet waar je geld verdient. De zakelijke kant van videospellen is echt het verkopen van videospellen. Het verkopen van toegang tot spellen en content is de kern van de zaak. Dus hoe meer je de toegang tot je spellen opent, hoe meer mensen kunnen spelen. Dat vergroot je bedrijf."

Xbox Game Pass is een spellenabonnement waarmee Xbox One-gebruikers toegang hebben tot meer dan honderd games. Het abonnement kost tien euro per maand. Xbox Play Anywhere-titels zijn meteen ook beschikbaar voor Windows-pc's. Gebruikers moeten de spellen downloaden voordat ze gespeeld kunnen worden. Het is dus geen streamingdienst. Daar is Microsoft wel mee bezig, onder de naam Project xCloud.

Spencer gaat in het artikel ook in op de moeilijkheden om uitgevers aan xCloud te binden. Zo schrijft Geekwire dat critici zeggen dat je de financiële waarde van content vermindert bij beschikbaarheid via een abonnement voor streams. Spencer zegt juist dat een abonnementenmodel uitgevers kan helpen, doordat meer mensen in aanraking kunnen komen met de spellen. "Niet alle spelers willen zestig dollar uitgeven om iets te kunnen spelen waar ze nooit eerder van hebben gehoord."

Veel details over xCloud geeft Spencer niet. Zo is het nog onduidelijk hoeveel het gaat kosten en wanneer het beschikbaar komt. Wel heeft Microsoft gezegd dat later dit jaar 'publieke trials' beschikbaar komen. Met de dienst kunnen spelers straks games spelen op hun telefoon. De servers voor xCloud bevatten Xbox-componenten.

Naast Game Pass en xCloud heeft de spellendivisie nog een multiplatformproject gaande. Windows Central schreef afgelopen maand dat Microsoft Xbox Live breder wil uitrollen naar Android, iOS en de Nintendo Switch. Nu kunnen Minecraft-spelers al via Xbox Live inloggen op die platforms, maar dat moet straks voor meer spellen gelden. Ontwikkelaars kunnen dan achievements, vriendenlijsten en multiplayer naar mobiele apparaten en de Switch brengen.

Die informatie stond kortstondig online op de site van ontwikkelaarsconferentie GDC. Het is dan ook de verwachting dat Microsoft op de conferentie meer uitleg gaat geven over de plannen. De sessie over Xbox Live staat gepland op 20 maart.