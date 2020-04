Microsoft heeft meer dan 10 miljoen Xbox Game Pass-abonnees

Er zijn meer dan 10 miljoen Xbox Game Pass-abonnees, zegt Microsoft. Hoeveel daarvan er in het afgelopen kwartaal zijn bijgekomen, is niet bekend. Wel zegt Microsoft dat gamers actiever zijn dan ooit. Er zijn nu 90 miljoen gamers maandelijks actief op Xbox Live.

Het aantal maandelijks actieve gebruikers van Xbox Live steeg met 42,8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De grote stijging bij het gebruik van Microsofts dienst om online te gamen, heeft waarschijnlijk te maken met de coronapandemie. Mensen besteden daardoor meer tijd thuis en gamen meer.

Meer dan 10 miljoen mensen betalen voor Xbox Game Pass. Dat is Microsofts abonnementsdienst waarmee leden toegang krijgen tot een selectie van meer dan honderd Xbox-games voor 10 euro per maand. Er zijn ook varianten van het abonnement: Xbox Game Pass Ultimate kost 13 euro per maand en daarbij is ook het Xbox Live-abonnement inbegrepen. Xbox Game Pass voor de pc is momenteel in bèta kost 4 euro per maand.

Microsoft zet veel promotie in rondom zijn Game Pass-abonnementen. Gamers kunnen de maanden die zij hebben aan Xbox Live Gold-tegoed bijvoorbeeld omzetten naar Game Pass Ultimate, voor een eenmalige betaling van 1 euro. Ook geeft AMD een aantal maanden Game Pass-tegoed weg bij nieuwe videokaarten. Hoeveel abonnees er daadwerkelijk het volledige abonnementsbedrag betalen, is niet bekend.

Er zijn inmiddels ook 'honderdduizenden' mensen die Project xCloud testen. Microsoft experimenteert al jaren met die streamingdienst voor games. Sinds deze week kunnen ook gamers in Nederland deelnemen aan de xCloud-test. Microsofts-ceo Satya Nadella maakte de cijfers bekend tijdens een bespreking van de kwartaalcijfers. Een transcriptie daarvan is te lezen bij Seeking Alpha.

De gamingdivisie van Microsoft behaalde een kwartaalomzet van 2,35 miljard dollar. Dat is vrijwel gelijk aan hetzelfde kwartaal een jaar geleden, toen was de omzet 14 miljoen dollar hoger. De omzet uit verkopen van Xbox-hardware daalde met 20 procent; dat komt volgens Microsoft door de gedaalde prijzen van Xbox-consoles. Die prijzen zijn lager omdat de huidige generatie aan het einde van zijn cyclus komt.

In het eerste kwartaal van 2020 behaalde Microsoft een omzet van 35 miljard dollar, een stijging van 15 procent ten opzichte van vorig jaar. De nettowinst was 10,8 miljard dollar en dat is 22 procent meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.