Aantal PlayStation Now-leden is verdubbeld na prijsverlaging en komst topgames

Sony's gameabonnement PlayStation Now heeft 2,2 miljoen betalende abonnees. Zes maanden geleden waren dat er ongeveer 1 miljoen. Het aantal abonnees groeit veel harder sinds Sony eind vorig jaar de prijs verlaagde en blockbusters toevoegde.

Tussen eind oktober 2019 en eind april 2020 zijn er 1,2 miljoen betalende abonnees bijgekomen, ofwel gemiddeld 200.000 per maand. In de periode tussen eind maart 2019 en oktober datzelfde jaar, groeide het aantal abonnees met 300.000, ofwel zo'n 43.000 per maand. Sony deelt de cijfers in een presentatie over de strategie van het bedrijf.

De sterke groei valt samen met wijzigingen die Sony doorvoerde aan zijn abonnementsdienst voor games. In oktober vorig jaar verlaagde het Japanse concern de prijs van 15 euro naar 10 euro per maand en ook worden er sindsdien blockbusters toegevoegd. Sony gebruikt daarvoor een roulatiemethode. Topgames blijven drie maanden beschikbaar via de dienst.

Het totale aantal abonnees van PlayStation Now is met 2,2 miljoen een stuk lager dan de 10 miljoen abonnees die Microsoft heeft voor zijn Game Pass-abonnement. Microsoft stunt echter geregeld met prijzen, waarbij nieuwe klanten bijvoorbeeld drie maanden toegang krijgen voor een euro. Hoeveel abonnees de volle prijs betalen, is niet bekend.

PlayStation Now is beschikbaar voor de PlayStation 4 en pc. Bij de pc-versie zijn alleen de games beschikbaar die via streaming gespeeld kunnen worden. Op die manier kunnen ook exclusieve Sony-games op de pc gespeeld worden. De toptitels kunnen op de PlayStation 4 gedownload worden en zijn dan lokaal te spelen. Oudere games werken via streaming.

In de presentatie meldt Sony ook dat het gebruik van de Remote Play-functie flink toeneemt. In december 2019 was het aantal maandelijks actieve gebruikers daarvan 2,5 keer groter dan een jaar eerder. Met de functie kunnen PlayStation-bezitters games van hun console streamen naar een pc of smartphone. Verder benadrukte Sony de snelheid van de ssd in de PlayStation 5. De nieuwe console kan volgens de fabrikant data honderd keer sneller verwerken dan de PS4.