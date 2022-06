EA Play-abonnementsdienst heeft 6,5 miljoen betalende gebruikers

Uitgever EA meldt dat er 6,5 miljoen gamers betalen voor het EA Play-abonnement. Zes jaar geleden introduceerde EA het abonnement, destijds nog met de naam EA Access. Het aantal gebruikers zal later deze maand sterk groeien, als EA Play onderdeel wordt van Game Pass.

EA noemt het aantal abonnees bij een presentatie van zijn kwartaalcijfers. Het EA Play-abonnement biedt toegang tot een selectie games van de uitgever en is beschikbaar voor consoles en pc's voor 4 euro per maand. Voor de pc is er ook een EA Play Pro-abonnement, dat kost 15 euro per maand en biedt ook toegang tot de nieuwste games van de uitgever. Hoeveel abonnees er betalen voor de duurdere versie, is niet bekend.

Uitgever EA begon zes jaar geleden met het abonnement onder de naam EA Access en Access Premier. Dit jaar zijn er tal van veranderingen doorgevoerd. Zo wijzigde EA de naam in EA Play en Play Pro, kwam het abonnement beschikbaar via Steam en werd een samenwerking met Microsoft aangekondigd. Het EA Play-abonnement is vanaf de release van de Xbox Series X en S onderdeel van Microsofts Game Pass Ultimate en Game Pass voor pc. Gebruikers van Game Pass hoeven daar niet extra voor te betalen.

Door de komst naar Game Pass zal het aantal EA Play-gebruikers flink toenemen. Microsoft maakte eerder dit jaar bekend dat er 15 miljoen Game Pass-abonnees zijn, al is niet bekend hoeveel daarvan het Ultimate-abonnement of het pc-abonnement hebben. Alleen bij die abonnementen is EA Play straks inbegrepen.

Het aantal van 6,5 miljoen abonnees is hoog voor een dienst van één enkele uitgever. Sony's PlayStation Now-abonnement had begin dit jaar bijvoorbeeld 2,2 miljoen betalende abonnees. Dat abonnement is echter duurder en topgames zijn beperkt beschikbaar via de dienst. Ubisoft heeft ook een eigen abonnement voor games. Dat heette tot voor kort Uplay+ en heet nu Ubisoft+, maar het is niet bekend hoeveel abonnees er zijn.

Meer inkomsten uit Ultimate Team

De omzet van EA Sports met de Ultimate Team-modus in FIFA en Madden blijft verder groeien. Volgens EA zijn er dit jaar meer dan 30 miljoen spelers die een Ultimate Team-modus spelen en de omzet daaruit steeg met 25 procent ten opzichte van vorig jaar. EA noemt geen exacte cijfers.

EA ligt onder vuur van toezichthouders vanwege het verdienmodel van de Ultimate Team-modus. In Nederland legde de Kansspelautoriteit een dwangsom op die kan oplopen tot 10 miljoen euro. Volgens de rechter zijn de betaalde Packs met spelerskaarten te zien als een los gokspel en moet EA dat aanpassen. EA heeft dat besluit aangevochten.

EA ziet Apex Legends als miljardenbusiness

Ook stijgen de inkomsten uit battleroyalegame Apex Legends, zegt EA bij de bespreking van de kwartaalcijfers. Een transcript daarvan is te lezen bij Seeking Alpha. De omzet was 24 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar en EA denkt dat de totale omzet uit de game dit boekjaar oploopt tot meer dan een half miljard dollar. Als dat gehaald wordt, heeft de game binnen twee jaar tijd een miljard dollar opgebracht.

Met de huidige groei denkt EA dat Apex Legends an uitgroeien tot een game die jaarlijks een miljard dollar oplevert. "Dit is wat we doen. We hebben het gedaan met FIFA, we hebben het gedaan met Madden. We hebben het gedaan met The Sims en we doen het opnieuw met Apex", zegt de financiële topman van EA bij de bespreking.

Omzet microtransacties uit verschillende games

EA toont bovenstaande slide om de groeiende inkomsten uit microtransacties in zijn games te illustreren. Daar staan geen bedragen bij, maar uit de genoemde verwachting van 500 miljoen dollar aan inkomsten voor Apex Legends dit jaar, is op te maken hoeveel EA aan de andere games verdient. De FUT-modus van FIFA is goed voor ruim anderhalf miljard dollar.

Kwartaalomzet van 869 miljoen dollar uit live services

EA behaalde een kwartaalomzet van 1,15 miljard dollar. Daarvan was 282 miljoen dollar afkomstig uit de verkoop van volledige games. De overige 869 miljoen dollar omzet schaart EA onder live services. Daaronder vallen de inkomsten uit microtransacties, in-game-aankopen, dlc's en het EA Play-abonnement. De totale omzet was lager dan die in hetzelfde kwartaal van vorig jaar, maar dat komt volgens EA doordat FIFA 21 pas in oktober verscheen en dus niet is meegerekend in de cijfers van het kwartaal dat op 30 september eindigde.

Nieuwe remaster en next-gengames op komst

In de presentatie geeft EA enkele details over nieuwe games. Zo zegt de uitgever de komende maanden een EA Originals-titel en een remaster aan te kondigen. Mogelijk doelt de uitgever daarmee op een remaster van Mass Effect, waar al langer aanwijzingen voor zijn.

Verder zegt EA op zijn minst zes nieuwe games voor de next-genconsoles uit te brengen in het financiële boekjaar 2022. Dat gaat om de periode tussen april 2021 en maart 2022. Er komt een nieuwe Need for Speed-game die door Criterion wordt gemaakt en DICE brengt in het najaar van 2021 een nieuwe Battlefield-game uit. Daarover zal EA in het voorjaar meer details geven.