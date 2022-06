Netflix start lineair videokanaal in Frankrijk

Netflix start in december met een lineair streamingkanaal dat voor iedere kijker dezelfde programmering van films, series en documentaires biedt. Het kanaal is bedoeld voor mensen die niet willen of kunnen kiezen uit het on-demandaanbod.

Netflix heeft het aanbod van zijn lineaire kanaal Direct genoemd en test de weergave vanaf 5 november met een beperkte groep Franse gebruikers. In december wil Netflix het kanaal breed aanbieden in Frankrijk. Vooralsnog lijkt dit het enige land waar het bedrijf Direct aanbiedt. Niet bekend is of er plannen zijn om ook in andere landen een lineaire programmering in te voeren.

Het kanaal is in te schakelen met een Direct-knop rechtsboven in het scherm en werkt voorlopig alleen op de webversie van Netflix in Frankrijk. De programma's die voorbijkomen, zijn voor alle kijkers hetzelfde en voor Direct maakt Netflix dus geen gebruik van personalisatie. Netflix omschrijft het kanaal als volgt: "Direct is een functie die toegankelijk is via de webbrowser: een realtime stroom die voor al onze leden hetzelfde zal zijn om de beste Franse, Europese en internationale inhoud te ontdekken die beschikbaar is op de service, van Family Business tot La Casa de Papel, van The Crown tot Unorthodox."

Netflix is al langer aan het experimenteren met functies voor gebruikers die moeite hebben om te kiezen wat ze willen bekijken, ondanks gepersonaliseerde suggesties. Begin dit jaar startte het bedrijf bijvoorbeeld met toptienlijstjes van de populairste streams en in augustus was er een test met een shufflefunctie.