Netflix brengt shufflefunctie in eerste helft van 2021 uit voor alle gebruikers

Netflix brengt zijn shufflefunctie dit jaar officieel uit. Het bedrijf rolde deze functie eerder al uit naar enkele gebruikers, maar dat betrof een bètatest waarbij nog niet zeker was of de feature daadwerkelijk beschikbaar zou komen.

Netflix stelt dat de shufflefunctie in de eerste helft van 2021 beschikbaar moet komen voor alle gebruikers, zo schrijft ook Variety. Met de functie kunnen gebruikers een willekeurige film of serie starten, waarbij de filmkeuze wordt gebaseerd op de voorkeuren van gebruikers.

De chief operating officer van Netflix, Greg Peters, stelt dat gebruikers soms de dienst opstarten, maar 'niet precies weten wat ze willen kijken'. Daarmee zou de shufflefunctie bedoeld zijn voor gebruikers die 'het browsen willen overslaan en op één knop willen drukken', zo stelt de coo. "Wij zullen dan een titel voor ze uitkiezen om direct af te spelen."

Het bedrijf testte zijn shufflefunctie vorig jaar al. Verschillende Netflix-gebruikers merkten medio 2020 bijvoorbeeld een 'play something'-knop op, die verscheen in tv-apps die onder andere beschikbaar zijn voor settopboxen. Netflix gaf toen aan dat het nog niet duidelijk was of de functie daadwerkelijk uit zou komen; het platform wilde daarvoor eerst feedback van gebruikers raadplegen. Het bedrijf stelde toen al wel dat het doel was 'om uiteindelijk iets te produceren'.

Netflix maakte deze week ook zijn kwartaalcijfers bekend. Daarin meldde de dienst onder andere dat het iets meer dan 203 miljoen abonnees heeft; een recordaantal betalende gebruikers voor de dienst. De kwartaalomzet van het bedrijf bedroeg daarmee 6,64 miljard dollar met een nettowinst van 587 miljoen dollar.