Netflix start gratis probeerversie die zonder account is te gebruiken

Netflix heeft een Watch Free-pagina online gezet, waar gebruikers gratis een aantal films en de eerste aflevering van series kunnen bekijken via de browser. Aanmelden of registreren is niet nodig. Netflix zegt het aanbod op de pagina steeds aan te passen.

Het aanbod op de Watch Free-pagina is te bekijken via browsers op Windows, Mac en Android. De pagina is niet beschikbaar op iOS-apparaten en ook werkt het niet als gebruikers een browser in incognitomodus gebruiken. De dienst geeft dan een foutmelding bij het afspelen van video's.

Op het moment van schrijven biedt Netflix op de pagina de eerste aflevering aan van eigen series als Stranger Things, Elite, When They See Us en Our Planet. Ook staat er een aantal volledige films op de pagina, momenteel zijn dat The Two Popes, Bird Box en Murder Mystery. In alle gevallen gaat het om Netflix Originals.

Netflix zegt dat het aanbod op de Watch Free-pagina 'van tijd tot tijd' zal veranderen. Hoe vaak dat gebeurt, is niet bekend. Voorheen bood Netflix al een gratis proefperiode van een week aan, maar die was alleen toegankelijk door een account te maken en een betaalmethode op te geven.