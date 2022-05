Netflix verwacht afnemende groei van aantal abonnees

Netflix heeft er in het tweede kwartaal van 2020 flink meer betaalde abonnees bijgekregen dan in dezelfde periode dan vorig jaar, maar voor het derde kwartaal neemt de groei af, verwacht het bedrijf. De reden ligt bij de coronacrisis.

Netflix schreef er in het afgelopen kwartaal 10,1 miljoen betalende abonnees bij, waar dat aantal een jaar geleden over dezelfde periode 2,7 miljoen bedroeg. In het eerste kwartaal van 2020 ging het om 15,8 miljoen nieuwe betalende klanten. In de grafiek die Netflix in de toelichting op zijn kwartaalcijfers toont, is wel te zien dat gedurende het kwartaal de groei afvlakte en zelfs een daling inzette. Dat laatste komt mede door het automatisch opzeggen van abonnementen die niet gebruikt werden.

Maar Netflix schrijft de afname van de groei ook toe aan de coronacrisis en dit werkt volgens het bedrijf door in het huidige kwartaal. "De groei is aan het vertragen nu consumenten bekomen zijn van de initiële schok van covid en de sociale restricties." Het bedrijf voorspelt in het derde kwartaal 2,5 miljoen nieuwe betalende abonnees te krijgen, versus 6,8 miljoen een jaar geleden. Toen droegen de komst van nieuwe seizoenen van Stranger Things en La Casa de Papel bij aan de positieve cijfers.

De impact van de coronacrisis op de productie van eigen films en series is beperkt volgens Netflix. Zo is de productie in Europese landen als Duitsland, Italië en Frankrijk al weer van start gegaan, al maakt de situatie in de VS het herstarten van producties daar onzeker. Netflix verwacht in 2021 hoe dan ook meer eigen films en series te publiceren dan in 2020.