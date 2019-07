Aantal nieuwe Netflix-abonnees is door prijsstijging kleiner dan verwacht

Het aantal nieuwe Netflix-abonnees lag in het afgelopen kwartaal wereldwijd lager dan het bedrijf zelf had verwacht en dat gold vooral voor regio's waar de prijsstijging is ingegaan. In de VS was zelfs sprake van een daling.

Netflix schreef er 2,7 miljoen nieuwe betalende abonnees bij in het afgelopen kwartaal waar het bedrijf had verwacht 5 miljoen nieuwe klanten aan te trekken. Het aantal nieuwe abonnees lag daarmee ruim onder de 5,5 miljoen nieuwe klanten die Netflix in hetzelfde kwartaal vorig jaar ontving. In de Verenigde Staten daalde het aantal nieuwe betalende klanten zelfs met 126.000. Het was voor het eerst dat Netflix met een dalend aantal klanten in thuisland VS te maken kreeg.

De oorzaak van de tegenvallende cijfers ligt volgens het bedrijf bij de sterke groeicijfers van het eerste kwartaal van 2019. Toen kreeg de videodienst 9,7 miljoen nieuwe betalende klanten. Volgens Netflix heeft die groei tot een terugval in de periode erna geleid. Tegelijk geeft het bedrijf toe dat de groei vooral in de regio's met een prijsstijging tegenviel. Toegenomen concurrentie was geen factor van betekenis, meent Netflix.

In de eerste weken van het derde kwartaal zou het aantal klanten wel weer zoals verwacht groeien. Netflix denkt er in de huidige drie maanden wereldwijd 7 miljoen klanten bij te schrijven, tegenover 6,1 miljoen vorig jaar. In de VS verwacht de dienst 800.000 nieuwe abonnees te ontvangen.