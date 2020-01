Aantal nieuwe betalende Netflix-gebruikers blijft stabiel op 8,8 miljoen

Het aantal nieuwe betalende abonnees van Netflix is in het vierde kwartaal van 2019 met 8,76 miljoen toegenomen. Dat cijfer was in dezelfde periode een jaar eerder nagenoeg hetzelfde en kwam toen op 8,84 miljoen uit.

Het aantal van 8,8 miljoen nieuwe klanten is volgens Netflix hoger dan de verwachte 7,6 miljoen nieuwe klanten. Van deze 8,8 miljoen zijn er slechts 420.000 afkomstig uit de Verenigde Staten; de resterende 8,4 miljoen wordt gevormd door landen buiten de VS, blijkt uit de kwartaalcijfers. Als Canada bij de VS wordt gevoegd, kwam het aantal uit op 550.000 nieuwe klanten, terwijl dat aantal een jaar geleden nog op 1,75 miljoen uitkwam. Voor het komende kwartaal verwacht Netflix minder nieuwe betalende klanten te verwelkomen.

Netflix denkt dat deze lage groei in de VS te wijten is aan recente prijsstijgingen en concurrentie in dit land. Het bedrijf zegt dat het een dergelijke impact ook ziet in andere landen, waarbij het specifiek Canada, Australië en Nederland noemt. Waarschijnlijk zal de introductie van Disney+ hier een rol bij hebben gespeeld; deze streamingdienst kwam in november vorig jaar namelijk in alle genoemde landen uit.

Volgens Netflix ziet het ernaar uit dat The Witcher zijn grootste serie ooit wordt voor het eerste seizoen; in de eerste vier weken na de release keken 76 miljoen huishoudens naar de serie. Netflix berekent dat cijfer op basis van een nieuwe factor, genaamd 'kiezen om te kijken'. Deze term staat voor gebruikers die minstens twee minuten naar een serie keken. Volgens het bedrijf is dat lang genoeg om te kunnen zeggen dat de keuze bewust was.

Overigens gebruikt Netflix cijfers van Google Trends om aan te tonen dat de serie The Witcher erg succesvol is als deze wordt afgezet tegen concurrerende shows. Zo waren er voor The Witcher veel meer zoekopdrachten dan voor bijvoorbeeld The Mandalorian van Disney+, The Morning Show van Apple of Jack Ryan van Amazon Prime. Dat verschil was in Nederland nog een stukje sterker.

Het totale aantal betalende gebruikers ligt nu op 167 miljoen, een stijging van 20 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018, toen dat aantal op 139 miljoen zat. In diezelfde periode een jaar eerder was het aantal van 139 miljoen gebruikers een stijging van 26 procent.

Het bedrijf behaalde een omzet van 5,5 miljard dollar, een stijging van ruim dertig procent ten opzichte van de laatste drie maanden van 2018. De winst kwam uit op 587 miljoen dollar, terwijl dat een jaar eerder nog 134 miljoen dollar was.