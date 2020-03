Ook Disney+ verlaagt zijn beeldkwaliteit om bandbreedte te besparen

Ook Disney+ gaat zijn streamingresolutie in Europa verlagen. De dienst wil zijn bandbreedteconsumptie met minstens 25 procent verlagen. Dit op verzoek van de Europese Commissie en in navolging van YouTube, Netflix en Amazon Prime Video.

Wegens de vele consumenten die momenteel vrijwillig of gedwongen thuisblijven om het coronavirus, is er veel meer vraag naar onder andere videostreamingdiensten. Dit merkt men bij de aanbieders en internetproviders.

Disney spreekt er in zijn bekendmaking wel van dat de kwaliteit verlaagd wordt in 'de markten waar het op 24 maart van start gaat', te weten het VK, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Spanje en Zwitserland. In Nederland is Disney+ al beschikbaar, wat strikt genomen op basis van Disneys formulering zou betekenen dat de streamingkwaliteit hier niet verlaagd wordt, maar het zou niet logisch zijn om Nederland uit te zonderen. Tweakers heeft contact gezocht met Disney en om bevestiging van maatregelen in Nederland gevraagd.

Het is niet duidelijk hoe 'hard' de maatregel zal zijn. Bij YouTube worden filmpjes bijvoorbeeld standaard in 480p geladen, maar wie handmatig de kwaliteit opschroeft, kan er nog steeds gewoon een 4k-stream geserveerd worden. Bij Amazon Prime kan men wel 4k-beeld krijgen, maar simpelweg met een lagere bitrate. Bij Netflix valt de kwaliteitsaanpassing ook niet te omzeilen. De maatregelen zijn op verzoek van Eurocommissaris Thierry Breton.

Bij een rondgang lieten KPN en VodafoneZiggo enkele dagen geleden weten dat ze wel zien dat het op de netwerken veel drukker is dan normaal, maar dat er vooralsnog ruim voldoende capaciteit is om deze extra belasting te verwerken.

De introductie van Disney+ is bovendien in Frankrijk met twee weken vertraagd. Vanuit de Franse overheid is er een verzoek geweest om dat uitstel. Daar gaat de dienst nu vanaf 7 april de lucht in.