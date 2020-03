Netflix vermindert kwaliteit videostreams 30 dagen lang in Europa

Netflix schroeft de kwaliteit van zijn video's terug voor een periode van dertig dagen in Europa. De tijdelijke maatregel moet de druk op netwerken in Europese landen verminderen en volgt op een oproep van de Europese Commissie.

De details over de vermindering van de kwaliteit zijn op het moment van schrijven nog niet bekend, maar de BBC meldt dat Netflix schat dat het terugschroeven voor een daling van de dataconsumptie van 25 procent zal zorgen. De maatregel duurt een maand en is bedoeld om de Europese internetnetwerken te ontlasten.

In meerdere landen is het dataverkeer dat providers afhandelen flink toegenomen omdat het thuiswerken flink is toegenomen en huishoudens meer van streamingdiensten gebruikmaken omdat ze veel binnen zitten. Eurocommissaris Thierry Breton verzocht Netflix woensdag om bijvoorbeeld in sd in plaats van hd te gaan streamen, om zo de druk op de netwerken te verminderen.

Nederlandse providers melden ook dat het veel drukker is dan normaal, maar ze zouden geen capaciteitsproblemen hebben. "We zagen afgelopen maandag een toename van 25 procent aan regulier internetverkeer op ons netwerk ten opzichte van andere drukke dagen en een toename van 78 procent aan voice-verkeer op het mobiele netwerk ten opzichte van een reguliere maandag", meldt KPN-woordvoerder Stijn Wesselink.

Hij meldt dat het streamingverkeer wel hoger was dan op een normale maandag, maar dat het wel onder de piek van een normale zondag bleef. Dinsdag en woensdag waren weer drukker dan maandag, maar de stijging is behapbaar, volgens KPN. "Ons netwerk is goed uitgerust op piekbelasting, en we hebben ook genoeg reservecapaciteit", meldt de provider.

Ook VodafoneZiggo voorziet geen problemen. "Wij zien sinds de eerder aangekondigde maatregelen een lichte verhoging in gebruik, zowel overdag als ’s avonds. Dit verbruik ligt echter ruimschoots onder de beschikbare netwerkcapaciteit. Wij houden de ontwikkelingen in de capaciteit in de gaten en anticiperen daarop", aldus VodafoneZiggo-woordvoerder Hans den Heijer.

Update 19.30: Reacties KPN en VodafoneZiggo toegevoegd.

Update 2, 19.40: Ook Reuters meldt de maatregel. Onduidelijk is nog of de maatregel verschilt per land en wat dit betekent voor abonnementen.