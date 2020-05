Netflix lijkt te zijn begonnen met herstellen streamingkwaliteit in Europa

Netflix lijkt te zijn begonnen met het herstellen van de bitrates voor zijn streams voor Europese gebruikers. Het bedrijf besloot in maart tot het verlagen van de kwaliteit van videostreams en volgde daarmee een oproep van de Europese Commissie om de druk op de netwerken te verlagen.

Onder meer John Archer van Forbes meldt dat hij van verschillende mensen in Duitsland heeft vernomen dat ze bij 4k-streams op Netflix weer geregeld een bitrate van 15,25Mbit/s zien. Dat komt overeen met de bitrate die werd gehaald in de periode voordat Netflix besloot de bitrate te verlagen. Archer zegt dat hij in het Verenigd Koninkrijk bij 4k-streams op Netflix echter nog altijd niet verder komt dan 7,62Mbit/s.

De website FlatpanelsHD schrijft dat verschillende Netflix-gebruikers uit Denemarken, Noorwegen, Duitsland en andere Europese landen hebben laten weten dat ook bij hen de streamingkwaliteit is hersteld. Dat zou niet alleen gelden voor de 4k-streams, maar ook voor series en films in hd-kwaliteit. Er zijn vooral de nodige klachten over de hd-streams, die soms worden afgeknepen tot onder de 1,5Mbit/s. Het herstellen van de bitrate is volgens de website echter nog niet universeel, omdat er ook tv's zijn waarop nog altijd de limiet van 7,62Mbit/s geldt.

Netflix liet op 21 april nog weten dat het samen met isp's bezig is om de capaciteit te verhogen. Toen zei het bedrijf dat het in de afgelopen maand vier keer de normale capaciteit heeft toegevoegd. "Naarmate de omstandigheden verbeteren, zullen we deze beperkingen opheffen", zei Netflix toen. Tweakers heeft Netflix gevraagd om een toelichting op de stand van zaken.