Android-versie Netflix stemt audio af op bandbreedte en achtergrondgeluid

Netflix is begonnen met het aanbieden van audio in een nieuwe codec en die past zich automatisch aan aan bandbreedte en achtergrondgeluid in de omgeving van de gebruiker. Bij veel achtergrondgeluid gaat het dynamisch bereik omlaag, terwijl dialoog harder te horen is.

De nieuwe codec moet er daardoor voor zorgen dat gebruikers minder het volume hoeven aan te passen, zegt Netflix. Uit tests van de streamingdienst blijkt ook dat mensen met de nieuwe codec minder snel overschakelen naar het gebruik van oortjes.

De codec heet xHE-AAC, Extended HE-AAC met MPEG-D DRC-metadata. Voor de nieuwe codec hebben gebruikers Android 9 of nieuwer nodig; daarmee is een groot deel van de Android-gebruikers voorzien van een compatibel apparaat.

De bitrate van de audio past zich automatisch aan de bandbreedte aan. Bovendien kan de audio zich aanpassen aan het achtergrondgeluid van gebruikers. Als er meer achtergrondgeluid is, zal het dynamisch bereik van de audio kleiner worden en daardoor is het verschil tussen bijvoorbeeld fluisteren en een explosie minder groot. Het belangrijkste is daarbij dialoog op normaal niveau; die moet altijd goed te horen zijn, zo redeneert de streamingdienst.

Tijdens tests met de nieuwe codec grepen minder mensen naar de volumeknop en naar oortjes dan bij de hiervoor gebruikte codec. Dat wijst erop dat de ingrepen zin hebben en dat de codec zijn werk doet, aldus de streamingdienst.

Vlnr: verdeling audioniveaus zonder aanpassing, met normalisering, met aanpassing om dialogen beter hoorbaar te maken en met aanpassing en visualisatie achtergrondgeluid