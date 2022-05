Microsoft brengt Windows 10-build met ondersteuning voor audiocodec AAC uit

Microsoft heeft een nieuwe Windows 10-build uitgebracht voor bètatesters waarin de AAC-bluetoothcodec zit. In de nieuwe Insider Build kunnen gebruikers de audio-codec gebruiken die ook op bijvoorbeeld de iPhone wordt gebruikt.

De verandering zit in Build 21370, een Insider Preview-bèta die voor de Dev Channel van Windows 10 is uitgekomen. Microsoft beschrijft de verschillende wijzigingen in die build, waarbij het voornamelijk om audioveranderingen gaat. De meest opvallende is de toevoeging van de AAC-codec voor bluetooth. De Advanced Audio Coding-codec is een lossy codec met een lage bitrate die onder andere wordt gebruikt in Apple-apparaten, maar inmiddels ook op Android-toestellen.

Andere veranderingen aan de Insider-build zitten in het dropdownmenu voor audioinstellingen. Daarbij selecteert Windows voortaan direct het apparaat waarop een gebruiker audio afspeelt. Er verschijnt in het menu nog maar één apparaat en dat is het apparaat dat op dat moment in gebruik is. Bovendien kunnen gebruikers vanuit dat menu ook hun volume instellen, wat eerst een aparte instelling was.