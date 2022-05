KPN wijst twee ongevraagde overnamevoorstellen van onder andere EQT af

KPN heeft recentelijk twee nieuwe overnames afgeslagen. Het gaat om ongevraagde voorstellen van investeringsmaatschappijen EQT en Stonepeak, en later van KKR. De provider zegt dat die niet 'in het belang waren van het bedrijf'.

Zondag berichtte The Financial Times al over een overnamebod dat de Zweedse en Amerikaanse investeringsmaatschappijen EQT en Stonepeak samen hadden gedaan. Volgens de krant zou EQT/Stonepeak 18 miljard euro hebben geboden voor KPN. Het bedrijf weerspreekt dat laatste in een persbericht. Volgens de provider zouden de bedrijven geen concreet bedrag hebben geboden. Er zou daarnaast een bod zijn gedaan door de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR, maar ook dat zou geen concreet bedrag hebben gebogen.

KPN zegt dat de Raad van Commissarissen en de Raad van Toezicht zich over de voorstellen hebben geboden. Daarbij werd gekeken of de voorstellen 'in het belang van KPN waren en passen binnen KPN's langetermijnstrategie'. KPN keek daarbij naar 'de belangen van aandeelhouders, klanten, medewerkers, de overheid en de Nederlandse samenleving in het algemeen'. De Raden concludeerden dat de overnamevoorstellen daar niet goed bij pasten. Er zouden geen discussies met EQT/Stonepeak of KKR hebben plaatsgevonden.

Er gaan al lange tijd geruchten rond over een overname van KPN. Daarin wordt EQT ook al langer genoemd. In november van vorig jaar zou dat bedrijf al met KPN in gesprek zijn geweest over een 'vriendelijke overname'. In april meldde de Wall Street Journal al dat EQT 12,5 miljard euro voor KPN over had. EQT heeft in Nederland ook al de providers Delta en Caiway overgenomen. Ook in Duitsland investeert het bedrijf veel in glasvezelbedrijven.