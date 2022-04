Investeerder brengt belang in Delta onder bij consortium

Investeerder EQT heeft een overeenkomst bereikt om zijn belang in de Nederlandse internetaanbieder Delta Fiber Nederland te verkopen aan een consortium waar het zelf met Stonepeak in zit. De transactie zou eind dit jaar rond moeten zijn.

De Zweedse investeerder EQT was al eigenaar van Delta Fiber, het bedrijf was ondergebracht in Fonds III. EQT Fonds III verkoopt zijn belang in Delta Fiber aan een consortium van EQT fonds V en Stonepeak. Beide investeerders nemen een belang in het bedrijf van 50 procent. Daarmee worden EQT en Stonepeak samen eigenaar van de Nederlandse internetaanbieder, zo blijkt uit een bericht van EQT. De investeerders lijken niks te willen veranderen aan de strategie van Delta Fiber: Stonepeak onderschrijft de ambitie om een kwart van Nederland binnen een paar jaar van glasvezel te voorzien.

Beide bedrijven schrijven niets over wijzigingen voor klanten en dat ligt ook niet voor de hand, omdat de huidige eigenaar EQT voor 50 procent eigenaar blijft. EQT is sinds ongeveer vijf jaar eigenaar van Delta Fiber. De beide investeringsbedrijven maken niks bekend over het bedrag dat het nieuwe consortium betaalt voor de helft van het eigendom.

EQT is een bekende naam op de Nederlandse markt. De Zweedse investeerder is al een tijdje eigenaar van Delta, maar heeft ook geboden op KPN. De provider heeft dat bod afgewezen. Ook Stonepeak deed vergeefs een bod op KPN. EQT komt uit Zweden, terwijl Stonepeak afkomstig is uit de Verenigde Staten. De transactie is nog niet rond; toezichthouders moeten nog toestemming geven.