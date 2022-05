WSJ: Investeerders willen 12,5 miljard euro bieden op KPN

Twee investeringsbedrijven zouden werken aan een bod op de Nederlandse provider KPN. Het bod zou een waarde hebben van rond 12,5 miljard euro, zo meldt zakenkrant The Wall Street Journal op basis van informatie van anonieme bronnen.

Het bod zou komen van EQT uit Zweden en Stonepeak uit de Verenigde Staten, meldt The Wall Street Journal. Het zou nog dit voorjaar tot een formeel bod moeten komen, zo zegt de krant. De investeerders voeren momenteel een 'due diligence' uit.

Het is niet voor het eerst dat KPN en EQT met elkaar in verband worden gebracht. In november kwam al naar buiten dat EQT overnamegesprekken voerde met KPN. EQT is een Zweedse investeringsmaatschappij die in 2018 de Nederlandse providers Delta en Caiway overnam en ze samenvoegde onder de naam Delta Fiber. Het bedrijf heeft in de afgelopen jaren meer investeringen gedaan in de glasvezelsector, waaronder bijvoorbeeld de aankoop van Deutsche Glasfaser, waarvan het de bedoeling is deze samen te voegen met het eveneens door EQT overgenomen Duitse glasvezelbedrijf Inexio.

De zakenkrant wijst erop dat er nog lang geen deal is. Eerst moet het bod er nog komen, waarna het bestuur van KPN er akkoord op moet geven. Ook moet de Nederlandse staat nog een akkoord geven. Dat komt door een nieuwe wet om ongewenste telecomovernames te kunnen tegenhouden.

Het is niet de eerste keer dat er een mogelijke overname van KPN wordt voorgesteld. Een deal met América Móvil in september 2013 werd echter afgeblazen, onder meer omdat Stichting Preferente Aandelen B van KPN die over speciale aandelen beschikt en die de belangen van KPN behartigt, de overname via een beschermingsmechanisme blokkeerde.