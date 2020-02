Zweedse investeerder EQT koopt Duits glasvezelbedrijf van Reggeborgh

De Zweedse investeringsmaatschappij EQT, die in Nederland onder meer Caiway en Delta bezit, wil samen met het Canadese bedrijf Omers het Duitse glasvezelbedrijf Deutsche Glasfaser overnemen. Dit bedrijf is opgericht door de Nederlandse investeringsmaatschappij Reggeborgh.

Volgens beide investeerders is Deutsche Glasfaser de snelst groeiende leverancier van ftth-gigabitverbindingen naar meer dan 600.000 huishoudens en 5000 bedrijven in Duitsland. Deutsche Glasfaser heeft meer dan 30.000 kilometer aan glasvezelkabels en wordt samengevoegd met het vorig jaar ingelijfde bedrijf Inexio, dat vooral actief is in het leveren van snelle internetverbindingen in landelijke Duitse gebieden.

De bedrijven hebben weinig nadere details over de overname bekendgemaakt, zoals de overnameprijs. Wel is duidelijk dat EQT in totaal 51 procent van de aandelen in handen krijgt, waarbij Omers de overige 49 procent krijgt. Volgens Reuters hebben personen met kennis van de materie gezegd dat de overname betekent dat het Duitse bedrijf wordt gewaardeerd op zo'n 2,5 miljard euro. De transactie wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar afgerond, mits toezichthouders geen bezwaren zien.

EQT en Omers zeggen dat ze in de komende jaren met de combinatie van Inexio en Deutsche Glasfaser zo'n zeven miljard euro willen investeren in het uitrollen van een snelle internetinfrastructuur in Duitsland. De bedrijven stellen dat ze hiermee bijdragen aan het plan van de Duitse overheid uit 2017 om tegen 2025 een landelijk gigabitnetwerk gereed te hebben.

EQT is een Zweedse investeringsmaatschappij die onder meer eigenaar is van het Nederlandse Caiway en Delta. Het bedrijf neemt Deutsche Glasfaser over van twee partijen: een Amerikaanse investeerder en het Nederlandse Reggeborgh, de investeringsmaatschappij van de in 2017 overleden glasvezelinvesteerder Dik Wessels. Hij richtte ook Reggefiber op, dat in 2014 door KPN werd overgenomen.

De overnamepartijen erkennen dat Duitsland voor Europese begrippen een van de laagste glasvezelpenetratiegraden heeft. Volgens de FTTH Council bungelt Duitsland ongeveer onderaan het rijtje met naar verwachting ongeveer 4 miljoen aangesloten huishoudens in 2020, wat in 2025 moet zijn opgelopen naar 20 miljoen. Dat zou een stijging van 551 procent opleveren.