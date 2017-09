Oprichter koopt aandelen hostingbedrijf TransIP terug

Oprichter Ali Niknam heeft zijn belang in hostingbedrijf TransIP teruggekocht. Niknam verkocht een belang en daarmee de controle over het bedrijf een jaar geleden aan een Zweedse investeerder, maar de investeerder en de Nederlander bleken te verschillen van mening over de strategie.

Niknam hint erop dat hij meer heeft moeten betalen dan hij een jaar geleden kreeg, maar hij noemt geen bedrag tegenover het FD. TransIP zegt in een mail aan klanten dat 'de zelfstandigheid is herwonnen'. "Het succes van afgelopen jaar heeft ons echter de kans gegeven om EQT na een jaar uit te kopen. Sinds gisteren zijn we weer volledig zelfstandig", aldus ceo Jeroen Hüpscher. Investeerder EQT bevestigt de transactie.

EQT kocht vorig jaar voor 25 miljoen euro een aandeel in TransIP om het bedrijf internationaal uit te bouwen. De oprichter en de investeerder bleken echter van mening te verschillen over hoe dat zou moeten gebeuren en dat heeft geleid tot de breuk en het terugkopen van de aandelen, claimt FD.

Niknam heeft naast TransIP ook Bunq opgericht, een op technologie gerichte bank. Niknam financiert Bunq deels met geld dat TransIP opbrengt.