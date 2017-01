Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 17 januari 2017 07:54, 44 reacties • Feedback

Een omvangrijke stroomstoring in Amsterdam heeft tot problemen bij het datacenter van TransIP geleid, waardoor diensten en sites van klanten tijdelijk offline waren. Ook de sites van onder andere de Telegraaf en Hardware.info hadden te maken met downtime.

In de nacht van maandag op dinsdag werden de regio's Amsterdam, Zaandam en Landsmeer getroffen door een grote stroomstoring waardoor 360.000 huishoudens zonder stroom kwamen te zitten. Ook bedrijven kregen met de gevolgen te maken, waaronder TransIP.

Een systeemstoring in combinatie met de weigering van een back-up generator zorgde voor problemen in het datacenter van TransIP. Meerdere van de TransIP-diensten, waaronder de website van het bedrijf, waren op tijdelijk onbereikbaar. Verschillende hostingklanten kregen eveneens met downtime te maken, zoals glasvezelaanbieder DigiWorks. Vanaf ongeveer 06.00 was de stroom hersteld en TransIP werkt er aan alle diensten weer online te krijgen. It- en cloud-aanbieder Interned Services maakt van hetzelfde datacenter als TransIP gebruik en ondervindt dus hinder. Het datacenter draait op noodaggregaten.

Diverse websites waren offline door de stroomstoring. Onder andere sites van uitgever TMG, waaronder Telegraaf.nl, waren offline. De storing had ook impact op de site van Hardware.info, na de storing wilde een webserver niet herstarten.